الحرارة إلى ارتفاع غداً

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المناطق الساحلية، ومائلا للبرودة ليلا خاصة على المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون صباحاً.

والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 60 كم/سا أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 23/9

المنطقة الجنوبية 22/8

المرتفعات الجبلية 15/4

المنطقة الوسطى 20/10

المنطقة الساحلية 22/12

المنطقة الشمالية 21/9

منطقة الجزيرة 18/10

المنطقة الشرقية 21/11

منطقة البادية 20/10/.