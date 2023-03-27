الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل والجو غائم ماطر فوق المناطق الشمالية الغربية

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر، وخاصة فوق المناطق الشمالية الغربية صباحاً، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً في منطقة الجزيرة، والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 55 كيلومتراً في الساعة أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً… يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية، بينما تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….