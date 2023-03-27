الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل والجو غائم ماطر فوق المناطق الشمالية الغربية
تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق مع تيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر، وخاصة فوق المناطق الشمالية الغربية صباحاً، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً في منطقة الجزيرة، والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 55 كيلومتراً في الساعة أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
وغداً… يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية، بينما تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام….
|الإثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|دمشق
|21 /7
|24 /9
|19 /7
|القنيطرة
|17 /7
|19 /9
|14 /5
|درعا
|21 /8
|23 /11
|19 /8
|السويداء
|16 /7
|18 /10
|15 /5
|حمص
|17 /9
|18 /10
|14 /7
|حماة
|19 /11
|20 /12
|15 /8
|الحسكة
|17 /9
|22 /9
|19 /6
|اللاذقية
|21 /15
|23 /15
|21 / 11
|طرطوس
|21 /15
|22 /15
|20 /12
|حلب
|17 /8
|18 /8
|13 /5
|إدلب
|17 /12
|18 /9
|14 /6
|دير الزور
|20 /12
|21 /12
|23 /8
|الرقة
|21 /10
|21 /10
|20 /6
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