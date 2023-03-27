الدفاع الروسية: إسقاط مروحية أوكرانية و13 مسيرة 

موسكو – سانا:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العمليات التي نفذتها القوات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية أدت إلى مقتل 580 جندياً أوكرانياً، وتدمير مستودع ذخيرة، والعديد من المعدات العسكرية.

وحسب بيان الوزارة كانت حصيلة العمليات العسكرية، على اتجاه كوبيانسك؛ ألحقت الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية في مناطق دفوريتشنايا وسينكوفكا وكيسلوفكا في منطقة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث بلغت هذه الخسائر 65 جندياً أوكرانياً، وتدمير سيارتين ومدفع كراب ذاتي الحركة بولندي الصنع ومدفع ميدان ذاتي الحركة من طراز أكاتسيا ومدفع من طرازدي30.

أما على اتجاه كراسنو ليمانسكي فقد أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة الروسية الوحدات الأوكرانية في مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية ويامبولوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم القضاء على أكثر من 85 جندياً أوكرانياً، وتدمير مركبتي قتال مدرعتين ومدفع ميدان دي30.

وعلى اتجاه دونيتسك فقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 400 جندي ومرتزق وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة، وعشر سيارات، وأربع شاحنات، ومركبة قتالية من راجمات غراد، ومدفع دي30.

وعلى اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه استهدفت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية القوات الأوكرانية في مناطق فلاديميروفكا نوفوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية وتشيرباكي وومالايا توكماجكا في منطقة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذه المناطق 40 جندياً وشاحنتين ومدفع ميدان دي20.

وتم اتجاه خيرسون استهداف مواقع القوات الأوكرانية والقضاء على ما يصل إلى 30 جندياً، وتدمير سيارتين ومدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طرازغفوزديكا.

كذلك استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية 93 وحدة مدفعية، ومراكز انتشار القوى العاملة والمعدات في 107 مقاطعات، كما تم أيضاً تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 103 بالقرب من قرية بيريستوفوي بمنطقة خاركوف.

وأسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية مروحية من طراز مي 8 تابعة للقوات الأوكرانية في محيط قرية تيميروفكا بمنطقة زابوروجيه، و13 مسيرة في مناطق من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية.

جدير بالذكر أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم إجمالاً تدمير 404 طائرات مقاتلة، و226 مروحية، و3600 مسيرة، و414 نظام صواريخ مضاداً للطائرات، و8421 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و1074 مركبة قتالية من راجمات الصواريخ و4447 وحدة من مدافع الميدان والهاون، إضافة إلى 9146 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.