الشروط الجديدة لتسجيل سيارات الركوب الصغيرة

أصدرت وزارة النقل قراراً يقضي بالسماح بتسجيل سيارات الركوب الصغيرة “السياحية” بالفئة العامة، سواء كانت حديثة أي غير مسجلة أصولاً أو المسجلة بالفئة الخاصة لدى مديريات النقل.

وبينت الوزارة أن القرار يمنح مالكي السيارات السياحية الحق في تسجيل سيارة سياحية بالفئة العامة بغض النظر عن سنة الصنع، وضمن شروط فنية محددة وميسرة، لافتة إلى أنه من ضمن الشروط أن تحقق سعة المحرك المناسب، وأن تكون الناحية الفنية وفق الشروط المحددة في القرار كون السيارة تعمل بنقل الركاب، وبالتالي يجب أن يكون شكلها لائقاً من الخارج والداخل، إضافة إلى أن تكون السيارة المراد تسجيلها خاضعة لمرسوم الاستبدال رقم 60 لعام 2001.

وحدد القرار شروط التسجيل على الخطوط الداخلية والخارجية من حيث سعة المحرك والهيكل والتجهيزات المرافقة وصندوق الأمتعة، وشروط تبديل السيارات السياحية المسجلة بالفئة العامة بسيارة أخرى.

ونوه القرار بأن إجراء نقل قيد المركبات العمومية من محافظة إلى محافظة أخرى مشروط بالحصول على موافقة المحافظة المسجلة فيها، وموافقة المحافظة المراد نقل القيد إليها.