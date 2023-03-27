الصليب الأحمر: عيادات متنقلة وتقييم للمتطلبات الإغاثية الإضافية في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة:

زار وفد الاتحاد الدولي للصليب الأحمر محافظة اللاذقية، حيث التقاه المحافظ المهندس عامر هلال، وذلك في مقدمة وفد طبّي من الاتحاد مع عيادات متنقلة تصل المحافظة، لتقديم خدمات رعاية صحية بالتعاون مع الهلال الاحمر العربي السوري.

المحافظ هلال لفت إلى الأضرار الكبيرة التي خلّفها الزلزال، والحاجة إلى التعاون في مجالات البنى التحتية ومنها شبكات وخزّانات المياه المتضررة والمراكز الصحية المتضررة. وأعرب المحافظ هلال عن أمله بتفعيل التعاون مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر، مبدياً استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات المطلوبة لعملها، ومثمناً في الوقت نفسه التعاون القائم مع الهلال الأحمر العربي السوري والجهود الكبيرة التي بذلتها كوادرهم منذ الساعات الاولى للزلزال وحتى الآن.

من جهتها أشارت، رايا انديسون، من الوفد، إلى أن الاتحاد مهتم بدعم جهود الإغاثة في محافظة اللاذقية، وتقديم المساعدة في أكثر من مجال بعد كارثة الزلزال، مبيّنة أن الاتحاد وجد أولوية تقديم الرعاية الطبية في المرحلة الأولى من خلال عيادات داخلية وأطفال ونسائية، مؤكدةً أنّه مع وجود الفريق على الأرض في المحافظة سيكون هناك تقييم للمتطلبات الإضافية لدعم برامج الاستجابة وتفعيل التعاون مع الجهات الحكومية.

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