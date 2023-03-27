الفرق الحزبية في المحافظات تتابع مؤتمراتها السنوية

البعث – محافظات:

واصلت الفرق الحزبية في المحافظات عقد مؤتمراتها السنوية، حيث تركّزت المناقشات والمطالب على عددٍ من القضايا الخدمية والتنظيمية.

ففي حماة (منير الأحمد)، واصلت الفرق الحزبية في فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي عقد مؤتمراتها السنوية، تخللها مناقشة التقارير السياسية والتنظيمية والاقتصادية والثقافية والخدمية وعرض التوصيات والمقترحات التي قدمها أعضاء المؤتمرات.

وأغنى الرفاق في فرق مصياف الثانية والثالتة والرابعة ومركز 1 في شعبة مصياف، والحادية عشرة والرابعة في شعبة التعليم العالي، جدول أعمال المؤتمرات بمداخلاتهم ومقترحاتهم التي تركزت حول ضرورة رفد مجلس مدينة مصياف بمتطلبات العمل وخاصة النظافة، وتحسين جودة رغيف الخبز، وتسريع العمل في تشغيل مشروع الجريفات لمياه الشرب، وزيادة عدد الصرافات، ورفد قسم كهرباء مصياف بعدادات و كابلات و رافعة، وإحداث دائرة للتأمينات الاجتماعية.

كذلك أكدت المداخلات على ضرورة مراعاة ظروف الطلاب ومنحهم دورة تكميلية، وتعديل قانون تنظيم الجامعات.

وأكَّد الرفاق أعضاء قيادة الفرع خلال حضورهم أن المؤتمرات محطة تقييمية لعمل الفرق الحزبية التي تعلّق عليها الآمال لتعزيز دور الحزب في المجتمع كونها الأقرب إلى المواطنين وعلى احتكاكٍ مباشر معهم، وضرورة الاهتمام بالجانب الفكري والثقافي والاستمرار في بناء شخصية الرفيق البعثي ليكون قدوةً في المجتمع.

وفي اللاذقية (مروان حويجة)، واصلت الفرق الحزبية في فرع جامعة تشرين للحزب عقد مؤتمراتها السنوية، وتمحورت المداخلات في الفرق الرابعة والخامسة والعاشرة في الشعبة الحزبية الأولى، بحضور الرفيقين د. جورج اسبر، رئيس مكتب التعليم العالي الفرعي، و د.معينة بدران رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي، حول القضايا الخدميّة والتعليمية في الجامعة، و لاسيما ضرورة تخفيض مدة صرف التعويض لطلاب الماجستير بحيث يكون التعويض شهرياً بدلاً من نصفي، وتوحيد رفع سن التقاعد لجميع أعضاء الهيئة التدريسية، و رفد المخابر باﻷجهزة المناسبة لمتابعة العملية البحثية، كما طالبوا بتعديل نسبة قبول طلاب المعاهد اﻷوائل المقبولين في الكليات لتصبح ١٠ % من كل إختصاص.

وعقدت الفرقة الخامسة في الشعبة الثانية مؤتمرها السنوي بحضور الرفيق عبد الرحمن ريّس المينا، رئيس مكتب التنظيم الفرعي، وقدّم أعضاء المؤتمر عدداً من المقترحات في مختلف جوانب العمل الحزبي والواقع الخدمي ومقترحات لتحسين واقع الكليّة ورفع المستوى الخدميّ للطلاب والموظفين؛ كتسيير باصات للموظفين من خارج المدينة لتفادي مشاكل النقل وتجهيز وإعادة ترميم الأجهزة المستخدمة في الكليّة من قبل الطلبة وموضوعات خدمية وتعليمية وإدارية. وعقدت الفرقة الثالثة في الشعبة الحزبية الثانية مؤتمرها السنوي بحضور الرفيق جابر عمران رئيس مكتب الشباب الفرعي، وتخلل المؤتمر عرض للوضع الخدمي والأداء في الجامعة.

وناقش مؤتمر الفرقة الرابعة السنوي في الشعبة الثالثة بحضور الرفيق د.محسن داود، رئيس مكتب الاقتصادي والعمال والنقابات الفرعي قضايا تنظيمية وتعليمية وعمالية ونقابية في الجامعة، كما تمّت قراءة التقرير السنوي والتصويت عليه.



وفي السويداء (رفعت الديك)، أنهت الفرق الحزبية في السويداء مؤتمراتها السنوية بمؤتمر فرقة الثورة الأولى الJي حضرها الرفيق وليد أبو عسلي، عضو قيادة الفرع المشرف على عمل الشعبة.

وناقش الرفاق الأعضاء العاملين في الفرق الحزبية بحضور الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع التقارير المقدّمة من قيادات الفرق وركزت مداخلات الرفاق رفع وتائر العمل الحزبي وشد الجهاز الحزبي وتفعيل المهام الحزبية والتركيز على المسألة التنظيمية والاهتمام بالمنظمات الشعبية خاصة شبيية الثورة وإعادتها الى ألقها لرفد الحزب بالعناصر الفاعلة.

في الجانب الخدمي تم التركيز على عدالة توزيع المحروقات وتأمين مستلزمات العمل الزراعي.

والشفافية بين القيادات والقواعد وإطلاع الجهاز الحزبي بجميع تفاصيل والمجريات.

الرفيق أمين فرع الحزب، فوزات شقير، تحدث عن أهمية المؤتمرات الحزبية كونها محطات نضالية هامة في الحياة البعثية.

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