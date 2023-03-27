القبض على شخص يروج مادة الحشيش المخدر في ريف دمشق

وأوضحت وزارة الداخلية أن فرع مكافحة المخدرات بدمشق تمكن من إلقاء القبض على شخص في محلة عدرا بريف دمشق وضبط بحوزته 16كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر.

وأشارت الوزارة إلى أنه من خلال التحقيق معه اعترف بقيامه بحيازة وترويج المواد المخدرة ضمن مدينة دمشق وريفها بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين جاري البحث عنهم، موضحة أنه من خلال التدقيق تبين وجود عدة إذاعات بحث بحقه بجرائم حيازة وتعاطي وترويج المواد المخدرة.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم بحقه، وسيقدم إلى القضاء المختص أصولاً.