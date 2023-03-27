الكرة الحمصية في دوري الشباب.. بين هدر النقاط والنجاة من الهبوط

حمص- نزار جمول

يتابع فريقا الوثبة والكرامة تراجعهما في الدوري الممتاز لفئة الشباب لهذا الموسم بكرة القدم، ففي الجولة الماضية ترنّح فريق الوثبة الذي يلعب بالمجموعة الأولى في مركزه السابع والأخير في مباراته قبل الأخيرة في مرحلة الإياب التي خسرها مع ضيفه فريق الجيش بثلاثة أهداف لهدفين ويتصدّرها فريق جبلة. في حين لم يحافظ فريق الكرامة -الذي يلعب في المجموعة الثانية- على تقدمه عن مرحلة الذهاب بعد تعادله مع فريق الوحدة بدمشق بهدف لمثله وليبقى في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

وبهاتين النتيجتين تبقى فرصة أخيرة لفريق الوثبة للهروب من شبح الهبوط للدرجة الأدنى لأن نظام البطولة يقرّ بهبوط الفريق الأخير من كلّ مجموعة، وتبدو مباراة الوثبة الأسبوع القادم مع فريق المحافظة الذي يحتلّ المركز قبل الأخير من أصعب المباريات لأن نتيجتها ستحدّد مستقبل الفريق الذي لم يستفد من تبديل المدرّب للمرة الرابعة وتعيين الكابتن ثائر إبراهيم الذي استلم الفريق في الرمق الأخير.

من جهتها كانت جماهير الكرامة تمني نفسها بأن يتحسّن فريقها الشاب في مرحلة الإياب لكنه استمر بهدر النقاط ليستقر في مركز آمن وبعيد عن همّ الهبوط الذي يعاني منه جاره.