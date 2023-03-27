باتروشيف: “الناتو” حوّل أوكرانيا إلى معسكر كبير غايته تجزئة روسيا

موسكو – تقارير:

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) حوّل أوكرانيا إلى معسكر حربي كبير من أجل تحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في هزيمة روسيا، وتمزيقها إرباً إرباً.

ونقلت وكالة “تاس” عن باتروشيف قوله في لقاء مع صحيفة روسيسكايا غازيتا: إن “دول الناتو تعتبر طرفاً في الصراع الأوكراني بشكل واقعي، فقد جعلوا أوكرانيا معسكراً حربياً كبيراً من خلال إمداد جيش البلاد بالأسلحة والذخيرة، وتقديم معلومات استخبارية له باستخدام مجموعة من الأقمار الصناعية، وعدد كبير من الطائرات دون طيار في محاولة لإطالة أمد المواجهة العسكرية لأطول فترة ممكنة، خدمة لهدفهم الرئيسي في دحر روسيا في ساحة المعركة ثم تقطيع أوصالها”.

ولفت باتروشيف إلى أن الولايات المتحدة ومع إعلانها شعارات ديمقراطية، ودفاعها عن حرية التعبير ظاهرياً، إلا أنها أكثر الدول انتهاكا لسيادة البلدان الأخرى فهي الديكتاتور الرئيسي في العالم، وأكثر دولة شنت حروباً وأطلقت العنان لها حول العالم.

وبين باتروشيف أن سياسة الولايات المتحدة الخارجية تصنعها الشركات الكبرى التي تخلق بؤر التوتر في جميع أنحاء العالم مقابل أرباحها التي تقدر بمليارات الدولارات، مشيراً إلى أنه “إذا قررت الولايات المتحدة حقاً التحرك نحو الديمقراطية والتوقف عن إذلال حلفائها فإننا نرحب بذلك”.

واعتبر باتروشيف أن “قمة الديمقراطية” الثانية التي تنظمها واشنطن في الـ 30 من آذار الجاري ليست إلا محفلاً آخر يصب في مصلحة نظام عالمي يفترض أن تكون الولايات المتحدة في مركزه دائماً، حيث ستعلن واشنطن نفسها مجدداً المدافع عن القانون الدولي، وأنه يجب على بقية دول العالم أن تتبع قواعدها، فيما سيتهم الخصوم الجيوسياسيين عمدا بارتكاب جرائم حرب وفساد، وستغض الطرف عن أعمال الإبادة الجماعية والاحتيال المالي الحقيقية التي ارتكبت بموافقة البيت الأبيض.

وأضاف باتروشيف: إن واشنطن تستخدم الديمقراطية كغطاء لتجاهل حقوق المواطنين الأمريكيين، وتضليل شعبها، وسط الأزمة الممنهجة التي تعصف بهم.

من جهته، أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أنه على نظام كييف التعهد بعدم قصف محطة زابوروجيه النووية، معتبراً أن هذا النظام ليس جاهزاً اليوم لإعلان ذلك.

وقال أوليانوف: “الشيء الوحيد المطلوب من كييف هو التأكيد أنها لن تقصف محطات الطاقة النووية مثلما فعلت مرات عديدة في الماضي وحتى اليوم فإن الأوكرانيين ليسوا جاهزين لتأكيد مثل هذا الشيء البسيط”.

ولفت إلى أن الجانب الأوكراني يحاول تحويل الحديث إلى مواضيع أخرى ويتحدث عن نزع السلاح وإنهاء الاحتلال في وقت يجب عليه ببساطة التعهد بعدم قصف محطة زابوروجيه النووية، والتمسك به في المستقبل.

وتعد محطة زابوروجيه النووية أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها وتقوم القوات الروسية بضمان الأمن لهذه المحطة منذ آذار الماضي، فيما تواصل القوات الأوكرانية قصف مدينة إينيرغودار والقرى والمناطق المجاورة للمحطة.

وفي سياق آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن مسؤولي الغرب يعتمدون أسلوب النفاق بادعائهم القلق على الأطفال الذين أجلتهم روسيا من مناطق القتال في أوكرانيا، فيما يتعرض الأطفال الأوكرانيون الذين توجهوا إلى أوروبا لانتهاكات تصل إلى حد الاستغلال الجنسي. وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا على قناة تلغرام: “الأطفال الذين وجدوا أنفسهم في أوروبا بعد إجلائهم من أوكرانيا يواجهون التهميش في مظاهره المختلفة وحتى أنهم يتعرضون للاستغلال الجنسي”. وأوضحت زاخاروفا أن تصريحات مسؤولين في الاتحاد الأوروبي وتحديداً في السويد أكدت هذه الحقائق، حيث وجدت المديرة العامة لإدارة الدولة للحماية الاجتماعية أوليفيا فيجزيل نفسها مجبرة على توجيه تحذير لجميع اللاجئين بضرورة تسجيل أنفسهم لدى الوكالة الوطنية للمهاجرين. وتابعت زاخاروفا متسائلة: “لماذا يتوجب على الأطفال فعل ذلك؟ بالطبع كي لا يصبحوا ضحايا للاستغلال”. وأضافت: إن مشهداً مماثلاً لوحظ في فرنسا إحدى الدول التي تلقى شعبية كبيرة لدى اللاجئين الأوكرانيين، حيث اشتكى المحافظ جوزيف زيميت في مقابلة مع لوموند من أنه لا يملك أدنى فكرة عن مكان قرابة مئة ألف أوكراني.. وأن نصف اللاجئين ببساطة فقدوا أي أن السلطات الفرنسية ليس لديها أي فكرة عن مكانهم وماذا يفعلون وكيف يعيشون بعد اجتيازهم الحدود وكأنهم ببساطة ضاعوا في الزحام.

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