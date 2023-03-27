بحث آليات تنفيذ المرسوم التشريعي المتضمّن منح إعفاءات خاصة بمتضرري الزلزال

اللاذقية – مروان حويجة:

عقد محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال اجتماعاً مع اعضاء لجنة القرار المعنيّة بإحصاء المتضررين المشمولين بالمرسوم التشريعي رقم 3، والمتضمن منح إعفاءات خاصة بمتضرري الزلزال.

وخلال الاجتماع أوضح المحافظ هلال مهام اللجنة وآلية عملها وضرورة توخّي الدقة في البيانات الصادرة عنها والمسؤولية المترتبة عليها، مؤكداً أهمية التعاون بين كل الجهات المعنية لتمكين اللجنة من أداء مهامها، وسرعة إنجاز العمل المطلوب بما يصبّ في مساعدة المتضررين لجهة تمكينهم من تدعيم منازلهم وإعادة البناء والحصول على القروض وفق جداول المتضررين الحقيقيين لتنفيذ مضمون المرسوم.

ولفت إلى الدور المنوط بكل من المصالح العقارية ومديريات المالية والخدمات الفنية ونقابة المهندسين، ورؤساء الوحدات الإدارية والمخاتير كأعضاء في اللجنة والمدة الزمنية المطلوبة لإنجاز المهام.

وناقش المشاركون في الاجتماع مضمون قرار اللجنة والتعليمات التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم /680/ تاريخ 20/3/2023 للمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023، وما تمّ التوصل إليه من نتائج عمل لجان الكشف الحسّي ولجان السلامة العامة، واستفسارات رؤساء الوحدات الإدارية ومشاركة الإجراءات المتبعة مع جميع أعضاء اللجنة.

وتمّ التاكيد على متابعة عمل لجان السلامة العامة من قبل نقابة المهندسين ومديرية الخدمات الفنية والوحدات الإدارية، مع التزام الدقة والمصداقية كون قراراتها هي الأساس في عمل لجنة القرار، والتزام الوحدات الإدارية بإرسال كل ما خلصت إليه لجان السلامة العامة تباعاً إلى لجنة القرار مستوفية لكل الوثائق المطلوبة.

وتمّ الاتفاق على إنجاز أعمال اللجنة بالتوازي مع أعمال لجان السلامة العامة على أن تنهي اللجنة عملها بمدة شهر من تاريخ انتهاء أعمال لجان السلامة العامة بشكل كامل وتقييم نتائج عملها بشكل اسبوعي.



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