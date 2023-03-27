بكين: نحقق في نشاطات “غير قانونية” لمؤسسة تدقيق أمريكية

27-مارس-2023
ماو نينغ
بكين – وكالات:

فتحت الحكومة الصينية تحقيقاً في ممارسات مؤسسة أمريكية متخصصة “أنشطة غير قانونية”، اتهمت بكين في وقت سابق بتوقيف خمسة من موظفيها في الصين.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: إن مجموعة “مينتز غروب” المتخصّصة في التحقيق بمزاعم احتيال وفساد وسوء سلوك في العمل، ومقرها نيويورك، “يشتبه في قيامها بعمليات غير قانونية”.

وأضافت: إنّ “القضية قيد التحقيق حالياً”، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكانت الشركة أعلنت يوم الجمعة الماضي أن السلطات الصينية “أوقفت خمسة موظفين في مكتب مجموعة مينتز في بكين، وجميعهم مواطنون صينيون، وأغلقت عمليات” الشركة هناك.

وأشارت إلى أنّها “استعانت بمستشار قانوني للتعامل مع السلطات ودعم موظفينا وعائلاتهم”.

 

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27-مارس-2023

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