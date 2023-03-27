بوركينا فاسو تعلق بث (فرانس 24) بعد إجرائها مقابلة مع زعيم (القاعدة) الإرهابي

واغادوغو – سانا:

علقت حكومة بوركينا فاسو اليوم بث قناة (فرانس 24)، وذلك بعد أن أجرت مقابلة مع زعيم تنظيم (القاعدة) الإرهابي في شمال إفريقيا.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدث باسم المجلس العسكري في بوركينا فاسو جان إيمانويل ويدراوغو قوله: إنه “من خلال فتح شاشتها أمام زعيم تنظيم (القاعدة) لا تعمل (فرانس 24) كوكالة ترويج لهؤلاء الإرهابيين فحسب، بل وتضفي شرعية على الأعمال الإرهابية وخطاب الكراهية”.

وأضاف المتحدث: “لذلك قرّرت الحكومة تعليق بث برامج (فرانس 24) على التراب الوطني إلى أجل غير مسمى”، مبيناً أن بلاده “ستواصل الدفاع عن المصالح الحيوية للشعب ضد كل من يعمل كمروج للأعمال الإرهابية وخطاب الكراهية المثير للانقسام والذي يصدر عن الجماعات المسلحة”.

وكانت قناة (فرانس 249 الفرنسية أجرت في الـ 6 من آذار الجاري مقابلة مع المدعو أبو عبيدة يوسف العنابي متزعم تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي).

وكان المجلس العسكري في بوركينا فاسو أوقف في كانون الأول الماضي عمل راديو فرنسا الدولي، بعد بث المحطة الإذاعية رسالة منسوبة إلى متزعم تنظيم إرهابي.