بوركينا فاسو تعلق بث (فرانس 24) بعد إجرائها مقابلة مع زعيم (القاعدة) الإرهابي

27-مارس-2023
واغادوغو – سانا:

علقت حكومة بوركينا فاسو اليوم بث قناة (فرانس 24)، وذلك بعد أن أجرت مقابلة مع زعيم تنظيم (القاعدة) الإرهابي في شمال إفريقيا.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدث باسم المجلس العسكري في بوركينا فاسو جان إيمانويل ويدراوغو قوله: إنه “من خلال فتح شاشتها أمام زعيم تنظيم (القاعدة) لا تعمل (فرانس 24) كوكالة ترويج لهؤلاء الإرهابيين فحسب، بل وتضفي شرعية على الأعمال الإرهابية وخطاب الكراهية”.

وأضاف المتحدث: “لذلك قرّرت الحكومة تعليق بث برامج (فرانس 24) على التراب الوطني إلى أجل غير مسمى”، مبيناً أن بلاده “ستواصل الدفاع عن المصالح الحيوية للشعب ضد كل من يعمل كمروج للأعمال الإرهابية وخطاب الكراهية المثير للانقسام والذي يصدر عن الجماعات المسلحة”.

وكانت قناة (فرانس 249 الفرنسية أجرت في الـ 6 من آذار الجاري مقابلة مع المدعو أبو عبيدة يوسف العنابي متزعم تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي).

وكان المجلس العسكري في بوركينا فاسو أوقف في كانون الأول الماضي عمل راديو فرنسا الدولي، بعد بث المحطة الإذاعية رسالة منسوبة إلى متزعم تنظيم إرهابي.

 21 total views

27-مارس-2023

مقالات ذات صلة

مشاريع صغيرة تنتظر الدعم والتسويق

28-يونيو-2021

عندما يتفجر الإبداع من عمق المأساة

26-مارس-2020

طهران: مصير الاتفاق النووي سيتحدد خلال الشهرين المقبلين

12-يونيو-2018

داعش يتغلغل في القارة السمراء

25-سبتمبر-2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى