بوغدانوف: إن قنواتنا الدبلوماسية على اتصال بالمسؤولين الأفارقة بصدد مكافحة الإرهاب

موسكو – سانا:

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن بلاده تدرك الخطر الناجم عن الوجود الإرهابي، والمتطرّف في إفريقيا.

ونقلت وكالة “تاس” عن بوغدانوف قوله، رداً على دعوة نائب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الكونغو الديمقراطية جان بيير كانيفو روسيا إلى تقديم المساعدة لمكافحة التهديد الإرهابي في بلاده، واستعادة السلام والاستقرار: “إن قنواتنا الدبلوماسية وغيرها على اتصال بالمسؤولين الأفارقة بهذا الصدد”، مؤكداً أن “بلاده تدرك خطر وجود إرهابيين ومتطرفين في الدول الإفريقية”.