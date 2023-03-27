تحديد إجراءات تسجيل الأطفال في شعب رياض الأطفال وصدور تعليمات القبول بمرحلة التعليم الأساسي

27-مارس-2023

طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات كافة اتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً، لتسجيل الأطفال الراغبين في الانتساب إلى شعب رياض الأطفال (الفئة الثالثة) في المدارس المفتتح فيها شعب (استعدوا للالتحاق بالمدرسة) للعام الدراسي 2023 – 2024.

وحددت الوزارة فترة التسجيل على مرحلتين، الأولى من الـ 2 من نيسان ولغاية الـ 2 من أيار القادمين، والثانية خلال شهري تموز وآب من عام 2023.

وأصدرت الوزارة كذلك تعليمات القيد والقبول في صفوف مرحلة التعليم الأساسي الرسمية والخاصة والمستولى عليها، وما في حكمها للعام الدراسي 2023- 2024، وتحدد فترة التسجيل على مرحلتين، الأولى من الـ 2 من نيسان ولغاية الـ 7 من أيار القادمين، والثانية خلال شهري تموز وآب من عام 2023.

ودعت الوزارة مديرياتها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً، لإجراء إحصاء الأطفال من مواليد عام 2017 ذكوراً وإناثاً، وجميع من هم في سن الإلزام الذين لم يلتحقوا بمدارس التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023- 2024.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه للاطلاع على المزيد من التفاصيل الدخول إلى الموقع الرسمي لها.

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27-مارس-2023

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