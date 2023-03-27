تفعيل الـ GPS على 5 خطوط نقل جديدة بحلب

حلب – معن الغادري

استكملت محافظة حلب تطبيق نظام التتبع الإلكتروني /GPS/ في مرحلته الثانية بتشميل 5 خطوط جديدة وهي – الميسر – جزماتي – باب النيرب – طريق الباب – السكري – ليصبح عدد الخطوط الإجمالية حتى الآن 10 خطوط، ومن المقرر وفق تأكيد الدكتور ماهر خياطة عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رئيس المكتب المختص استكمال تطبيق البرنامج وتعميمه على كامل خطوط المدينة والريف في وقت قريب جداً ، ولجميع وسائل النقل العام من ميكرو باصات وباصات نقل داخلي.

وأوضح خياطة أن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية، وضعت خطة عمل وفق مدد زمنية محددة لإنجاز تطبيق هذه التجربة بأسرع وقت، منوهاً بأهمية هذه الخطوات، والتي من شأنها تحسين واقع النقل في مدينة حلب، وحصر توزيع المحروقات وفق آليات واضحة وشفافة، وضمان عدم تهريبه وبيعه في السوق السوداء.

بدوره بين مدير هندسة المرور المهندس سائد بدوي أن تطبيق نظام التتبع الالكتروني لاقى استحساناً ملحوظاً لدى المواطنين بسب توفر وسائل النقل، وتوفير المحروقات من خلال ضبط الهدر واستخدام المخصصات بشكل فعلي، مشيراً إلى أن تطبيق المنظومة مستمر لتشمل جميع وسائل النقل العامة في المدينة والريف بما يسهم في تحسين واقع النقل بحلب، مضيفاً بأن مديرية هندسة المرور بمجلس المدينة تقوم برسم /5/ مسارات جديدة لتفعيلها الأسبوع القادم، موضحاً أنه تم إبلاغ أصحاب المركبات العاملة على الريف لمراجعة مديرية المحروقات لتسجيل بياناتهم تمهيداً لتركيب الأجهزة ومن ثم تفعيلها.

من جانبه بين رئيس مكتب نقابة عمال النقل البري بحلب أحمد إبراهيم أن عدد الميكرو باصات العاملة في مدينة حلب /2870/ وتم تركيب حوالي /1400/ جهاز حتى الآن ،في حين تتواصل عمليات التسجيل على أجهزة التتبع الالكتروني لتشمل جميع الخطوط العاملة على المدينة والريف.

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