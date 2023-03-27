تنفيذ كامل خطة التحريج في الغاب

أنهت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة تنفيذ خطة التحريج الاصطناعي للموسم الزراعي الحالي، والبالغة 180 هكتاراً.

وقد تمت زراعة مناطق التحريج بأكثر من 100 ألف غرسة حراجية، من أصناف متعددة منها الصنوبر البري والجبلي والسنديان والبطم والكينا والخرنوب والغار، حيث شملت المناطق الخاضعة للتحريج؛ جورين وشطحة وعين الكروم وعناب ومعرين.

‏كذلك فإن خطة التحريج الاصطناعي شملت زراعة مناطق جديدة بالغراس الحراجية، وخاصة مواقع المخالفات وأطراف مواقع الحرائق التي نشبت في فصل الصيف الماضي والملاصقة للقرى السكنية.