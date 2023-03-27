تونس تطالب أوروبا بتفهم خصوصياتها واعتماد خطاب مسؤول وبناء

27-مارس-2023

تونس – سانا:

دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار الجانب الأوروبي إلى تفهم خصوصية ودقة المرحلة التي تمر بها تونس، واعتماد خطاب مسؤول وبناء، وذلك رداً على تصريحات متتالية لمسؤولين أوروبيين تدعي تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن عمار قوله، عقب لقائه في تونس اليوم المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتلوني “إن تونس تدعو الجانب الأوروبي إلى تفهم خصوصية ودقة المرحلة التي تمر بها بلادنا، واعتماد خطاب مسؤول وبناء يعكس حقيقة الواقع، ويثمن ما تم تحقيقه في إطار السعي إلى إرساء ديمقراطية حقيقية”.

وأكد عمار أن تونس تعول على إمكانياتها الذاتية، وعلى الدعم الاقتصادي والمالي لشركائها بما فيهم الاتحاد الأوروبي لإنجاح مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

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27-مارس-2023

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