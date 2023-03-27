حزبان معارضان يطعنان بقبول طلب ترشح أردوغان

27-مارس-2023

أعلن حزبا “الخير” القومي، و”الديمقراطية والتقدّم” المعارضان في تركيا، أنهما سيعترضان لدى اللجنة العليا للانتخابات، على قبول ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح الحزبان اللذان يشكلان جزءاً من تحالف المعارضة التركية، “تحالف الأمة”، أنهما سيعترضان على اعتبار أن ترشيح أردوغان هو الثالث وليس الثاني، بينما ينص الدستور على السماح لأي شخص بالترشح لفترتين رئاسيتين اثنتين فقط.

هذا ويعتبر التحالف الحاكم أردوغان، أن هذا هو الترشيح الثاني وليس الثالث، على اعتبار أن التحول للنظام الرئاسي في العام 2017 قد “صفر العداد” في الترشح للرئاسة، وعليه لا تحتسب فترة أردوغان الرئاسية التي بدأت في انتخابات 2014.

 21 total views

27-مارس-2023

مقالات ذات صلة

الغاز الصناعي للمنشآت بالرسائل الإلكترونية وتخديم الآليات الزراعية

7-أبريل-2021

قراءة في الوضع الراهن.. والثوابت الفلسطينية

17-نوفمبر-2020

رخـــص ســـير إلكترونيـــة للمركبــات الآليـــة المســـجلة فــي إدلــب والرقــة

20-مارس-2018

“الديني الشبابي” يحاضر في اللغة

12-مارس-2018

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى