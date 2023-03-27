“حماية المستهلك” تستبعد انخفاض أسعار الفروج بدرعا

27-مارس-2023

درعا- دعاء الرفاعي

استبعد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور يحيى العبد الله انخفاض أسعار الفروج خلال الأيام الأولى من شهر رمضان وذلك نتيجة ارتفاع الطلب أمام قلة العرض، مرجحاً بدء انخفاضها منتصف الشهر بالتوازي مع زيادة الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة.

وعزا العبد الله أسباب ارتفاع أسعار مادة “الفروج” إلى عزوف عدد كبير من المربين وأصحاب المداجن عن مزوالة هذه المهنة بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج ولاسيما مادة الفحم المستخدمة في عملية التدفئة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد العلفية بشكل كبير.

وفي هذا السياق يؤكد عدد من باعة الفروج تراجع المبيعات خلال الفترة الحالية، بسبب ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء لساعات متواصلة، ما أدى لقلة استجرار المادة حتى لا تفسد.

بدورهم المواطنون اشتكوا لجهة ارتفاع أسعار الفروج وعدم القدرة على شرائه كاملاً بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وعدم القدرة على تخزينه في الثلاجة لنفس السبب، مشيرين إلى أن موائدهم كانت لاتخلو من الفروج كونه أقل تكلفة مقارنة باللحوم الحمراء والأسماك التي يعجز المواطن عن شرائها.

 24 total views

27-مارس-2023

مقالات ذات صلة

قراءة في مجموعة “دموع الياسمين” للشاعرة رولا محمد

24-سبتمبر-2021

” اليوم الأخير” في مهرجان المتوسط للمسرح

25-أغسطس-2019

أول حفل حوض سباحة للكلاب

29-مارس-2022

شعبان: الولايات المتحدة تبحث عن أدوات جديدة لإنقاذ قطبيتها

8-ديسمبر-2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى