“حماية المستهلك” تستبعد انخفاض أسعار الفروج بدرعا

درعا- دعاء الرفاعي

استبعد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور يحيى العبد الله انخفاض أسعار الفروج خلال الأيام الأولى من شهر رمضان وذلك نتيجة ارتفاع الطلب أمام قلة العرض، مرجحاً بدء انخفاضها منتصف الشهر بالتوازي مع زيادة الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة.

وعزا العبد الله أسباب ارتفاع أسعار مادة “الفروج” إلى عزوف عدد كبير من المربين وأصحاب المداجن عن مزوالة هذه المهنة بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج ولاسيما مادة الفحم المستخدمة في عملية التدفئة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد العلفية بشكل كبير.

وفي هذا السياق يؤكد عدد من باعة الفروج تراجع المبيعات خلال الفترة الحالية، بسبب ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء لساعات متواصلة، ما أدى لقلة استجرار المادة حتى لا تفسد.

بدورهم المواطنون اشتكوا لجهة ارتفاع أسعار الفروج وعدم القدرة على شرائه كاملاً بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وعدم القدرة على تخزينه في الثلاجة لنفس السبب، مشيرين إلى أن موائدهم كانت لاتخلو من الفروج كونه أقل تكلفة مقارنة باللحوم الحمراء والأسماك التي يعجز المواطن عن شرائها.

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