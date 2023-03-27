خبراء يتوقعون دخول الولايات المتحدة مرحلة ركود وتضخم كبير هذا العام

27-مارس-2023

توقعت غالبية من الخبراء الاقتصاديين في استطلاع رأي أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود اقتصادي هذا العام 2023 وستواجه تضخما مرتفعا حتى العام 2024.

وجاء ذلك ضمن استطلاع تجريه الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال NABE مرتين سنويا.

ويرى أكثر من ثلثي المستطلعة آراؤهم في الدراسة الاستقصائية الصدارة عن الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أن معدل التضخم سيبقى أعلى من 4% في نهاية هذا العام.

وشارك 217 عضوا من الرابطة في الاستطلاع الذي أجري بين الثاني من اذار والعاشر منه، حسبما قالت المؤسسة في بيان.

ورفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 4.75 نقطة مئوية في محاولة لكبح ارتفاع التضخم الذي بلغ العام الماضي أعلى مستوى له منذ عقود.

وتباطأ ارتفاع أسعار السلع إلى 6% على أساس سنوي في شباط 2023، وهي نسبة أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي على المدى الطويل المتمثل بالحفاظ على نسبة 2%.

لكن في ظل التوقعات الاقتصادية رأى 5% فقط من المستطلعة آراؤهم أن الولايات المتحدة تشهد ركودا في الفترة الحالية حسبما قالت رئيسة الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال جوليا كورونادو في بيان.

ورفع الخبراء الاقتصاديون بنسبة طفيفة فرص الاحتياطي الفدرالي بتحقيق ما يسمى بـ”الهبوط الناعم”، أي بخفض التضخم مع تجنب الركود من 27% في اب 2022 إلى 30% في اذار 2023.

 

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27-مارس-2023

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