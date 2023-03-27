سورية تشارك في معرض مينسك الدولي للكتاب

شاركت سورية في الدورة الـ 30 لمعرض مينسك الدولي للكتاب، تحت شعار “عالم كتب بلا حدود”.

وضم الجناح السوري ممثلاً بالسفارة السورية في مينسك مجموعة من الكتب باللغتين العربية والروسية، والمنشورات والبروشورات والأقراص الليزرية الثقافية والسياحية، إضافة إلى صور وصناعات وألبسة تقليدية تعبر عن تاريخ سورية وحضارتها.

وزار وزيرا الخارجية والإعلام البيلاروسيان سيرغي ألينيك، وفلاديمير بيرتسوف الجناح السوري بالمعرض، وتبادلا الحديث مع السفير السوري في بيلاروس محمد العمراني حول سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين، معربين عن إعجابهما بتاريخ وحضارة سورية، ومقدمين الشكر للسفارة على مشاركتها الدائمة في المعرض.

كما زار الجناح عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في مينسك، إلى جانب عدد كبير من المواطنين البيلاروس، وحظي بتغطية واسعة من وسائل الإعلام البيلاروسية.

يشار الى أن المعرض افتتح في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، واختتمت فعالياته أمس.