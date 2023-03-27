ظروف متباينة لقطبي سلة اللاذقية قبل الديربي

اللاذقية- خالد جطل

تنتظر جماهير رياضة اللاذقية على أحرّ من الجمر لقاء ديربي كرة السلة بين قطبي المدينة تشرين وجاره حطين والذي سيُقام مساء اليوم الاثنين على أرضية الصالة رقم واحد في مدينة القائد المؤسّس حافظ الأسد.

سهرة رمضانية ستعيد إلى الأذهان أجواء المنافسات بين الفريقين والتي افتقدتها المحافظة منذ حوالي عشر سنوات، لقاء الفريقين اليوم تبدو ظروفه متباينة بين الفريقين فتوقف التدريبات ونقص الجاهزية هو ما يعاني منه تشرين الذي عاد للتدريب قبل يومين، وفقاً لتأكيد مدرّبه سومر خوري العائد عن استقالته بعد وعود من مجلس إدارة النادي بتسديد مستحقات اللاعبين المالية قبل العاشر من نيسان المقبل.

خوري كشف لـ”البعث” أن توقف الفريق عن التدريبات سيكون عاملاً سلبياً على الفريق مقارنة بالمنافس الذي يتدرّب منذ زمن، مضيفاً: رغم هذا ثقتي باللاعبين كبيرة بتقديم مباراة تليق باسم نادينا وبما حققه فريقنا بالمباريات السابقة، كما أن لقاءات الديربي دائماً ما تشهد قوة وإثارة وهو ما نتمناه من الفريقين.

بدوره أشار إداري فريق حطين عدنان حبوش إلى أن فريقه سيدخل المباراة للفوز، معتبراً أن اللقاء سيكون بداية انطلاقة الحيتان الذين تنتظرهم ثلاث مباريات في اللاذقية سيعملون لحصد نقاطها كاملة. وتابع حبوش: فريقنا بأتمّ الجاهزية ولن ننظر للفوارق بيننا وبين تشرين، وسنعمل لاستغلال العامل السلبي لدى تشرين نتيجة انقطاعه عن التدريبات، وهذا سيصبّ في مصلحتنا، ومع هذا فإن المباراة لن تكون سهلة على الطرفين كون تشرين يمتلك لاعبين ذوي خبرة.