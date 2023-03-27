ما سبب غياب حمص عن احتفالية يوم المسرح العالمي هذا العام؟

البعث- نزار جمول

سيمرّ يوم المسرح العالمي هذا العام بدون حمص، وستنزوي خشبة مسرح دار الثقافة حزينة وحيدة بلا مسرحييها، كما أن كلمة المسرح لن تلقى. وقد عبّر لـ “البعث” رئيس فرع نقابة الفنانين بحمص، الفنان أمين رومية، عن حزنه لعدم استطاعة الفرع إقامة هذه الاحتفالية لهذا العام، معتبراً أن حلول شهر رمضان في وقت الاحتفالية حال دون إقامتها تخوفاً من عدم استطاعة جمهور حمص الشغوف بالمسرح حضور فعالياتها.

ومن المعروف أن شهر رمضان المبارك يحمل في أيامه الكثير من الفعاليات الرمضانية المتنوعة فنياً وثقافياً واجتماعياً، وكان من الممكن إقرار هذه الاحتفالية لتكون أحد الطقوس الرمضانية، ولن ننسى أن جمهور حمص كان سيجد سبلاً عديدة لحضور فعاليات الاحتفالية لو أنها أقرّت، ومن غير المنطقي أن تحرم حمص وجمهورها من هذا اليوم، وأن تمرّ احتفاليته كمرور غيوم الشتاء الهاربة من الصيف، والأهم من كلّ ذلك أن جمهور المسرح ما كان ليغيب وما كانت فعاليات اليوم العالمي للمسرح ستمرّ بمن حضر.

وستحضر حمص بشكل خجول لهذا العام بهذا اليوم من خلال الفنان المسرحي تمام العواني الذي سيلقي محاضرة ظهر اليوم في فرع حمص لاتحاد الكتاب العرب بعنوان “لماذا نحتفل بيوم المسرح العالمي”؟.

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