وزير الزراعة يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز التعاون الزراعي الثنائي

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن اليوم سبل تعزيز التعاون في المجال الزراعي لجهة تأمين البذار المحسنة والغراس الحراجية والمثمرة.

وخلال اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع الرباعي لوزراء زراعة سورية ولبنان والعراق والأردن أكد قطنا استعداد الوزارة للتعاون، وإرسال فرق فنية متخصصة بإكثار البذار المحسن، والتأسيس لنواة إنتاجية لزيادة كميات بذار القمح المنتجة في لبنان، إضافة إلى التعاون في مجال إنتاج بذار البطاطا والاصبعيات السمكية، وتحديد الاحتياجات من الغراس المثمرة والحراجية قبل عام من موعد طلبها، لافتاً إلى أنه تم تزويد الجانب اللبناني العام الماضي بـ 400 ألف غرسة حراجية.

وأشار قطنا إلى إمكانية تزويد لبنان بالبذار المحسنة بعد أن يتم تسجيل الأصناف المحسنة وتوفرها.

الوزير اللبناني أشار إلى إمكانية عقد لقاءات لبحث موضوع الترانزيت للوصول إلى نتائج تؤثر إيجاباً على القطاع الزراعي، لافتاً إلى أن المذكرة التي تم توقيعها تؤسس لعمل عربي مشترك ومتكامل بين سورية ولبنان والأردن والعراق، ويمكن أن تتسع لدول عربية أخرى.