27 هزة أرضية خلال الـ 24 الساعة الماضية

27-مارس-2023

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 27 هزة أرضية منذ يوم أمس حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، أغلبها بقوة تتراوح بين 1 و3.9 درجات على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 37.4.

وأوضح المركز أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت ثلاث هزات شمال غرب اللاذقية الأولى بـ 28 كم والثانية بـ 29 كم والثالثة بـ 34 كم، وهزة غرب حماة بـ 26 كم، و17 هزة في لواء إسكندرون إحداها غرب اللواء وثلاث منها شمال غرب إدلب، إضافة إلى هزة في خليج إسكندرون وخمس هزات في تركيا.

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27-مارس-2023

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