27 هزة أرضية خلال الـ 24 الساعة الماضية

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 27 هزة أرضية

منذ يوم أمس حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، أغلبها بقوة تتراوح بين 1 و3.9 درجات على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 37.4.