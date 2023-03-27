 70% نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في كوبا

27-مارس-2023

أعلن المجلس الانتخابي الوطني بكوبا أن أكثر من 70% من المواطنين صوتوا الأحد في انتخابات نواب الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية (البرلمان ذو الغرفة الواحدة) وأنه يجري حاليا فرز الأصوات.

وقال المجلس الانتخابي في بيان له عبر تويتر: ما لا يقل عن 5 ملايين و711397 مواطنا من أصل 8 ملايين 120072 مارسوا حقهم في التصويت، وهو ما يمثل 70.34% من عدد الناخبين المسجلين.

وأشار البيان إلى أن يوم الاقتراع لم يشهد حوادث واتسم بـالانضباط والشفافية والوفاء للحقيقة، مضيفا أن النتائج الأولية سيتم تقديمها بعد معالجة البيانات.

ومن المقرر أن يتم افتتاح البرلمان الجديد بـ 470 مقعدا في وقت لاحق من هذا العام.

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بعد الإدلاء بصوته في مدينة سانتا كلارا بوسط البلاد إنه نظرا لأن هذه الانتخابات جاءت وسط عقوبات اقتصادية أمريكية مكثفة على الجزيرة فإن “الشعب الكوبي يدافع عن مستقبله وثورته واشتراكيته”.

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27-مارس-2023

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