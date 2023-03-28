أهلي حلب يستعد لإياب الدوري الممتاز بالفوز على الطليعة

حلب- محمود جنيد

فرض لاعبو أهلي حلب الشبان حضورهم خلال لقاء فريقهم الوديّ مع الطليعة استعداداً لمواجهة الكرامة الأحد المقبل في افتتاح إياب دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم، إذ تمكّن لاعبا منتخب الشباب حسن دهان ومحمود النايف من قلب نتيجة المباراة لمصلحة فريقهم الذي تأخر في الشوط الأول بهدف قبل أن يقحمهما المدرّب حسين عفش في الثاني ليبليا حسناً كما زميلهما المميز عامر فياض، والمهاجم زكريا رمضان.

المدرّب حسين عفش أكد لـ”البعث” أن الأهلي يمتلك عناصر شابة موهوبة، وتحتاج للمزيد من الدعم والخبرة لتكون نواة مستقبل كرة النادي.

وحول جاهزية فريقه لإياب الدوري ومواجهة الكرامة الافتتاحية، لفت عفش إلى واقع الضرر والتأثير السلبي لتوقف الدوري على فريقه، كما بقية فرق الأندية الأخرى التي كابدت المعاناة نفسها والابتعاد عن فورمة المباريات التي لم تكن التحضيرية منها متاحة واقتصرت على مباراتين فقط مع الطليعة في حماة وحلب، وذلك نتيجة للظروف المحيطة من كارثة الزلزال والوضع الاقتصادي العام، وكان ذلك واضحاً على أداء الفريق في مباراة الطليعة.

وبيّن الكابتن عفش أن الأمر سيتمّ تجاوزه بشكل تدريجي من خلال التعامل مع كلّ مباراة على حدة، ولاسيما أن المباراة المقبلة ستكون أمام جمهور الأهلي في الحمدانية، وبمواجهة “الكلاسيكو” مع الكرامة التي يبقى لها رونقها وخصوصيتها بصرف النظر عن الظروف التي قد تكون متباينة، إذ سيخوض فريقه اللقاء بهدف كسب نقاط المباراة ومواصلة المسير بركب المنافسة على اللقب والضغط على المنافسين، بينما الكرامة في ترتيب يشكل لديه هاجساً مختلفاً.

وحول ملاحظة غياب المهاجم السنغالي بابا سال عن المشاركة في مباراة الطليعة أمس عكس المدافع الغاني جوزيف ادجي العائد من الإصابة والمرض، أوضح مدرّب الأهلي أن اللاعب أصيب بشدّ عضلي خلال المران الأخير، وكان الخيار عدم الزج به في مباراة ودية تحسباً لتفاقم الإصابة وحرصاً على حضوره في مباراة الأحد أمام الكرامة في قمة الجاهزية.

20 total views