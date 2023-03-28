اجتماع لمناقشة مشروع خطة العمل الوطنية لمعالجة تداعيات الزلزال

دمشق – سانا:

ناقش اجتماع برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مشروع التوجهات الأساسية لخطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات كارثة الزلزال، متضمنة المفاهيم والمعايير والتعريفات والتوصيفات المتعلقة بآثار وأضرار الزلزال، والتي تشكل مرجعيةً واحدةً لجميع الجهات المعنية لمواجهة تداعيات الكارثة.

وحددت التوجهات تعريفاً دقيقاً للمتضررين والمناطق المتضررة وأنواع الضرر الحاصل على الإنسان والمجتمع وأولويات التعاطي مع الحالات وفق الأكثر ضرراً، ومراحل الاستجابة للكارثة وتداعياتها من خلال مرحلة الاستجابة الطارئة ومرحلة التعافي وإعادة التأهيل ومرحلة إعادة الإعمار ومرحلة توفير مقومات البيئة التمكينية للتعاطي مع التداعيات بشكل ممنهج.

وأكد المهندس عرنوس أهمية هذه التوجهات في تنظيم العمل وتنسيق جهود كافة الجهات للعمل وفق استراتيجية واضحة للاستجابة لتداعيات الزلزال من جميع النواحي، معتبراً أن هذه التوجهات تشكل وثيقة أساسية لتوحيد مفاهيم التعاطي مع كارثة الزلزال وتنفيذ الخطط الحكومية المرتبطة بحيث تعمل جميع الجهات المعنية بموجب هذه التوجهات ضمن مسار واحد.

وشدد المجتمعون على أهمية وجود منهجية تفكير وعمل وطنية مؤطرة ومدروسة بدقة تسمح بتحديد المسؤوليات والأدوار لكل الجهات المعنية وفق مدد زمنية واضحة، واعتماد وثيقة التوجهات الأساسية لخطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال كمرجعية أساسية في توحيد المفاهيم لبناء سياسة التعاطي مع كارثة الزلزال والخطط الحكومية المرتبطة.

كذلك تم التأكيد على وضع المعايير المطلوبة لتحديد أولويات المتضررين المستفيدين من الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، على أن تكون اللجنة العليا للإغاثة مرجعية في قيادة خطة العمل الوطنية ومتابعة تنفيذها على المدى القريب والمتوسط والاستراتيجي.