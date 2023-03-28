“الثقافة” تفتح باب الترشح لنيل جائزة الدولة التشجيعية

28-مارس-2023

بينت وزارة الثقافة أنه تم افتتاح باب الترشح لنيل جائزة الدولة التشجيعية لعام 2023 اعتباراً من الـ 1 من شهر أيار المقبل وحتى نهاية شهر أيلول من هذا العام.

وتشمل الجائزة مجالات الفنون في اختصاصات الموسيقا والمسرح والسينما والفنون التشكيلية والتطبيقية والاتصالات البصرية، وفي مجال الآداب باختصاصات الشعر والرواية والقصة القصيرة والمسرحية وأدب الأطفال، وفي النقد الأدبي والفني والدراسات الأدبية واللغوية والترجمة والعلوم الإنسانية.

واشترطت الوزارة في أن يكون المرشح للجائزة عربياً سورياً وقد أمضى في مجالات البحث أو الإبداع مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإنتاجه منشوراً وذا قيمة متميزة تسهم في تطوير الواقع البحثي النقدي أو الأدبي أو الفني، وألا يكون سبق حصوله على جائزة مماثلة، ولا يتجاوز عمره 50 عاماً بتاريخ تقديمه الطلب.

وعلى المرشح أن يتقدم شخصياً إلى ديوان وزارة الثقافة أو ديوان المديريات التابعة لها بالمحافظات، مع سيرة ذاتية تؤكد اشتغاله في مجال البحث أو الإبداع لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتقديم 7 نسخ لكل من أعماله الثلاثة المرشحة لنيل الجائزة ورقياً أو على قرص صلب.

 

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28-مارس-2023

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