الجيش الروسي يدمّر أول مدرّعة ألمانية من طراز ليوبارد

موسكو – تقارير

أفادت مصادر عسكرية روسية بأن الجيش الروسي دمّر أول مدرّعة ألمانية تم تصنيعها على أساس منصة دبابة “ليوبارد 1” الألمانية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن هذه المصادر قولها: “تم استخدام قذيفة “كراسنوبول” الروسية الفائقة الدقة والموجهة بالليزر لتدمير المدرعة”، موضحة أن طاقم هذه المدرعة يضم 4 أفراد، بينما تسلّم الجيش الأوكراني 15 مدرّعة من هذا النوع فقط حتى الآن”.

من جهة ثانية أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة “جنوب” للقوات الروسية إيفان بيغما بتدمير رادارين أمريكيي الصنع من طراز “ان تي بي كيو 50” وموقع لإطلاق النار ومدفع هاون بالقرب من أفدييفكا.

وقال بيغما في تصريح: “إن العسكريين الروس قضوا في منطقة مدينة دونيتسك على مجموعة من العسكريين الأوكرانيين يصل عددهم إلى 10 أفراد، وفي الاتجاه نفسه أيضاً دمّرت القوات الروسية وحدتين من مدفعية القوات الأوكرانية”.

من جهة ثانية، أصيب شخص بجروح صباح اليوم، نتيجة استهداف قوات نظام كييف المناطق السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المكتب التمثيلي للجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا قوله في بيان عبر تلغرام: “استأنفت القوات الأوكرانية صباح اليوم قصف مدينة دونيتسك، حيث تم استهداف منطقة كويبيشيف بثلاث قذائف مدفعية ثقيلة من عيار 152 ملم، ما أدّى إلى إصابة رجل يبلغ من العمر 77 عاماً بجروح”.

وكان 3 مدنيين أصيبوا بجروح أمس، بعد أن استهدفت القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك بصاروخين من منظومة إطلاق صواريخ متعدّدة.

إلى ذلك، أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن 4471 مدنياً من مواطنيها، بينهم 134 قتلوا على يد قوات نظام كييف منذ شباط من العام الماضي موعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مكتب تمثيل الجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا قوله في بيان: إنه “خلال 403 أيام من التصعيد قتل ضمن حدود الأراضي التي تم تحريرها قبل بدء العملية العسكرية الروسية 684 مدنياً، بينهم 28 طفلاً وفي المناطق المحرّرة خلال العملية العسكرية قتل 3787 مدنياً، بينهم 106 أطفال”.

وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة أصيب 4253 مدنياً، بينهم 274 طفلاً، بينما تم تسجيل أكثر من 16400 عملية قصف، منها 16100 باستخدام أسلحة ثقيلة خلال الفترة نفسها، موضحاً أنه تضرّر نتيجة ذلك أكثر من 10200 مبنى سكني و2500 منشأة بنية تحتية مدنية، وأكثر من 1300 وسيلة نقل.

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