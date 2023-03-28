الخارجية الروسية: لافروف وعبد اللهيان يبحثان غداً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية

موسكو – سانا:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجري في موسكو غداً محادثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية، من بينها الوضع في سورية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر اليوم ونقله موقع آر تي: “إنه من المتوقع أن يبحث الجانبان بشكل خاص الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى الوضع في سورية وما حولها والقضايا الخاصة بمنطقة بحر قزوين والأوضاع في أفغانستان، وغير ذلك من القضايا الدولية”.

وأوضح البيان أن الوزيرين الروسي والإيراني سيتناولان أيضاً تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، على خلفية الاتفاق لاستئناف العلاقات بين إيران والسعودية.