الصين: مستعدون للعمل مع (آسيان) للمضي قدماً بأهداف ميثاق الأمم المتحدة

بكين – سانا:

أعلنت الصين استعدادها للعمل مع رابطة جنوب شرق آسيا “آسيان”، للمضي قدماً بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وروح معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، للدفاع المشترك عن القواعد والنظام في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ خلال لقاء مع الأمين العام لرابطة “آسيان” كاو كيم هورن في بكين: إن الصين والدول الأعضاء في الآسيان تعايشوا بشكل سلمي، وضربوا مثالاً على حسن الجوار والصداقة، مضيفاً: إنه مع دخول الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حيز التنفيذ الكامل، تأمل الصين أن يستفيد الجانبان بشكل جيد من هذه الفرصة لتحقيق نتائج مهمة في المفاوضات بشأن بناء منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان في أقرب وقت.

وأوضح تشين أن الصين مستعدة للعمل مع الآسيان، لتنفيذ مبادرة الحضارة العالمية وتعزيز التبادلات الشعبية لتوفير طاقة لا تنضب للتعاون متبادل المنفعة.

من جانبه قال هورن: إن الصين شريك جيد للآسيان، وإن الرابطة ترغب في زيادة تعزيز التعاون معها في مختلف المجالات، وتسريع المفاوضات بشأن بناء منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان، واستضافة الأنشطة التذكارية للاحتفال بالذكرى الـ 20 لانضمام بكين إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، لافتاً إلى أن رابطة الآسيان تقدّر دعم الصين لها ودورها البناء في تخفيف حدة الوضع في ميانمار، كما تدعم مبادرة التنمية العالمية التي اقترحتها الصين، وتوافق على التبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارات المتنوعة، ومستعدة للتعاون مع بكين في تنفيذ المبادرات ذات الصلة.