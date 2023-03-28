الفرق الحزبية في جامعة تشرين تواصل مؤتمراتها السنوية

اللاذقية – مروان حويجة:

عقدت فرقة الإدارة المركزية في الشعبة الحزبية الثالثة في فرع جامعة تشرين مؤتمرها السنوي بحضور الرفيقين الدكتورة ميرنا دلالة أمين فرع جامعة تشرين للحزب و د.بسام حسن رئيس جامعة تشرين.

وقدّم الرفاق أعضاء المؤتمر مداخلاتهم حول العديد من القضايا التنظيمية والخدمية والإدارية، والموضوعات المتصلة ذات العلاقة بأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة. ️

وأكدت الرفيقة دلالة أن المؤتمرات السنوية تنعقد في ظروف استثنائية حقيقية وتستوجب التقييم الفعلي لأداء رفاقنا من جهة وتقديم مقترحات تتناسب والأوضاع التي نمرّ بها من حرب وحصار خانق ونقص في الموارد يضاف لها الآثار الناجمة عن كارثة الزلزال، كما قدمت عرضاً عن مجمل الأحداث السياسية محلياً وإقليمياً ودولياً.

حضر المؤتمر الرفاق د.حكمت بربهان أمين الشعبة وأعضاء قيادة الشعبة والفرقة و مدراء مديريات الجامعة والكوادر الحزبية والإدارية المعنية.

وعقدت الفرقة السادسة في الشعبة الحزبية الثالثة مؤتمرها السنوي اليوم بحضور الرفيق د. محسن داود رئيس المكتب الاقتصادي والعمال والنقابات الفرعي، في قاعة مؤتمرات كلية الآداب والعلوم الانسانية.

وتركزت المداخلات حول إحداث شعبة الدراسات النقدية والبلاغية، وتحديث المراجع في مكتبة الكلية والجامعة، وأن يخضع حملة الدكتوراه إلى دورة تدريس (إعداد مدرس).

إلى ذلك عقدت الفرقة السادسة في الشعبة الحزبية الثانية مؤتمرها بحضور الرفيق جابر عمران رئيس مكتب الشباب الفرعي، وشملت المداخلات والمقترحات في الجانب التنظيمي العمل على توظيف الرفاق المتفرغين “من غير الموظفين” عند إنهاء مهامهم الحزبية في مؤسسات الدولة وفق شهادتهم العلمية، إضافةً إلى مداخلات حول القضايا التعليمية والخدمية والبحثية.

كذلك، عقدت فرقتا الصيدلة والتمريض في الشعبة الحزبية الثانية مؤتمرها بحضور الرفيق عبدالرحمن ريس المينا رئيس مكتب التنظيم الفرعي.

وتركزت مقترحات وتوصيات المؤتمر على إنشاء مبنى خاص بكلية الصيدلة، وتوسيع المخابر، وإنشاء اختصاصات لمدرسة التمريض، وشمول عائلات الموظفين المتعاقدين بالتأمين الصحي.

وعقدت الفرقة التاسعة في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في الشعبة الأولى مؤتمرها السنوي، بحضور الرفيقة د. معينة بدران رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي.

ودعا الرفاق الحضور ️إلى دعم المعاهد التقانية بالمخابر، ورفد الجامعات بأعضاء هيئة تدريسية جدد من خلال مسابقات مستمرة. ️

أيضاً، عقدت الفرقة الثالثة في الشعبة الحزبية الأولى مؤتمرها، بحضور الرفيق د.جورج اسبر رئيس مكتب التعليم العالي الفرعي، وتمّ التركيز على القضايا الإدارية والطلابية المهمة، كتأمين قسم الكتروني تابع للمكتبات في كلية الهندسة المعمارية وتزويدها بالحواسيب، وفصل كلية الفنون الجميلة عن كلية الهندسة المعمارية وتخصيص حيّز مناسب لها في مبنى توسع الهندسات.

حضر المؤتمر الرفاق د.علي نيصافي أمين الشعبة ود.إياد فحصة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية وأعضاء قيادة الشعبة والكوادر الحزبية والإدارية .

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