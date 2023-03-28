القوات العراقية تقبض على ثلاثة إرهابيين في بغداد وكركوك

28-مارس-2023
بغداد – سانا:

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على ثلاثة إرهابيين من تنظيم “داعش” في العاصمة بغداد، ومحافظة كركوك شمال البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن قيادة الشرطة العراقية قولها في بيان: إنه وفقاً لمعلومة استخبارية وبعملية نوعية تمكنت قوة مشتركة من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقة الغزالية في ‍بغداد، وإرهابي آخر في منطقة العالية بقضاء الحويجة في كركوك شمال البلاد.

وأشار البيان إلى أنه تمت إحالة الإرهابيين الثلاثة أصولياً إلى الجهات المختصة، لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم.

وكانت القوات العراقية أعلنت أمس القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة ديالى شرق البلاد.

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28-مارس-2023

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