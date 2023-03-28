المملكة المتحدة ترفع مستوى التهديد الإرهابي في إيرلندا الشمالية إلى خطير

لندن – روما – بروكسل – سانا:

رفع جهاز الاستخبارات البريطاني (ام اي5) اليوم مستوى التهديد الإرهابي في إيرلندا الشمالية إلى خطير، ما يعني أن وقوع هجوم إرهابي محتمل جداً.

وذكرت رويترز أن “هذه الخطوة المتمثلة في إعادة مستوى التهديد إلى الثاني تأتي في أعقاب الهجمات الأخيرة التي استهدفت مكاتب الشرطة في إيرلندا الشمالية”.

بدوره دعا وزير الدولة البريطاني لشؤون إيرلندا الشمالية كريس هيتون هاريس في بيان إلى “اليقظة والابلاغ عن أي تحرك مشبوه”.

وأصيب ضابط خارج الخدمة بجروح خطيرة الشهر الماضي في هجوم مسلح.

وفي بلجيكا، أعلنت النيابة العامة أنه تم توقيف ثمانية أشخاص بشبهة الإعداد لتنفيذ اعتداءات إرهابية في البلاد.

ووقالت النيابة في بيان: إن الموقوفين هم شبان سلكوا طريق التطرف وانخرطوا في الحركات الإرهابية، مبينة أن التحقيق يتمحور على مخطط اعتداء في ملفين ثمة روابط بينهما.

وأشارت النيابة إلى أن الأهداف المحتملة للاعتداءات الإرهابية التي كان يخطط الموقوفون لتنفيذها لم تحدد حتى الآن.

وفي إيطاليا، أعلنت الشرطة في مقاطعة ليغوريا شمال البلاد عن تنفيذ عمليات اعتقال بتهمة الإتجار بالبشر، والمساعدة على الهجرة غير الشرعية.

وقالت السلطات المحلية: إن “شرطة مقاطعة ليغوريا نفذت 16 عملية اعتقال، صدرت أوامرها عن مكتب المدعي العام في محافظة امبيريا بتهمة المساعدة على الهجرة غير الشرعية والتحريض عليها”.

بدورها دعت عضو مجلس الشيوخ السيناتور الإيطالية ايزابيلا راوتي إلى كبح نشاطات المهربين والمتاجرين بالبشر، مشيرة إلى أن “الهجرة باتت تحدياً اوروبياً وأمراً محورياً في جدول أعمال المجلس الأوروبي”.

وتشير احصائيات الأمم المتحدة إلى مقتل آلاف الأشخاص خلال محاولتهم عبور المتوسط للوصول إلى أوروبا مع ازدياد عمليات الهجرة غير الشرعية بسبب الفوضى وانتشار الإرهاب.

وتعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من شمال افريقيا.