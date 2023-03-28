الهلال يبحث مع نائب رئيس “الدوما” التقارب البرلماني والتعاون مع حزب روسيا الموحدة

دمشق – سانا:

بحث الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، الرفيق المهندس هلال الهلال، مع نائب رئيس مجلس الدوما الروسي آنا كوزنيتسوفا والوفد البرلماني الروسي المرافق تعزيز التقارب البرلماني بين البلدين، والتعاون بين الحزب وحزب روسيا الموحدة.

وأكد الرفيق الهلال عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين التي توطدها قيادتا البلدين باعتبارها علاقات استراتيجية مميزة في أفضل مراحلها، يحتذي بها العالم أجمع، منوهاً بدور الأصدقاء الروس بالوقوف إلى جانب سورية أثناء الحرب الإرهابية الغربية عليها وأثناء محنة الزلزال.

وأشار المهندس الهلال إلى أهمية استمرار التعاون بين حزب البعث وحزب روسيا الموحدة، وضرورة تعزيز التقارب على الصعيد البرلماني، مبيناً أن الاتفاقيات بين البلدين لها الدور الكبير في تذليل الصعوبات على جميع الصعد.

ولفت المهندس الهلال إلى أن الغرب يمارس إجرامه ضدّ الشعوب الحرّة، فمن الضروري تعزيز القواعد القانونية لحماية التقاليد والأسس الثقافية والقيم الأسرية والتعاون البناء بين الجانبين وتكامل الخبرات للوصول إلى منعكسات إيجابية في هذا المجال، موضحاً أنه من الضروري العمل على منع تزوير الحقائق التاريخية ونقلها كما هي إلى الأجيال القادمة وإظهارها للعالم دون تحريف.

من جانبها أكدت كوزنيتسوفا أهمية تنمية التعاون في هذا الوقت للاستمرار في حماية الشعبين والقيم الروحية والمبادئ التقليدية للحياة لديهما في ظل التحديات القائمة، وضرورة بذل المزيد من الجهود لوضع الأسس القانونية لمواجهة الاستعمار الجديد والتحديات الاجتماعية والثقافية الناتجة عنه.

حضر اللقاء سفير روسيا الاتحادية في دمشق ألكساندر يفيموف، وعدد من ممثلي الأحزاب الروسية في مجلس الدوما وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي هدى الحمصي.