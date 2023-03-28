بوغدانوف والجعفري يبحثان تطورات الأوضاع في سورية

28-مارس-2023
موسكو – سانا:

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع سفير سورية في موسكو الدكتور بشار الجعفري تطورات الأوضاع في سورية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الرسمي: إنه “تم خلال اللقاء أمس تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في سورية وما حولها، مع التركيز على قضايا تحسين العلاقات بين سورية ومحيطها الإقليمي”.

كذلك تم النظر في القضايا الملحة لزيادة تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس بشار الأسد إلى موسكو.

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28-مارس-2023

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