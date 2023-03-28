تجارب لانتقاء منتخب الملاكمة.. وكوادر اللعبة تتساءل؟

يقيم اتحاد الملاكمة تجارب لانتقاء لاعبي منتخبنا الوطني في الصالة التخصصيّة للعبة في مدينة الفيحاء بدمشق في الخامس من الشهر المقبل.

أمينُ سر اتحاد الملاكمة محمود سلوم كشف لـ”البعث” أن اتحاد اللعبة ارتأى إقامة التجارب بعد أن كان مقرراً أن تقام الشهر الماضي وبسبب تداعيات الزلزال المدمر تمّ تأجيلها، وقام الاتحاد بتحديد موعد جديد لها في الفترة ما بين 5-7 من الشهر المقبل، والهدف من التجارب انتقاء لاعبي منتخبنا الوطني وتحضيره بشكل جيد من أجل المشاركة في الدورة العربية المقرّرة في الجزائر خلال شهر تموز المقبل، مضيفاً أنه تمّت دعوة اللاعبين المميزين فقط، فسمح لهيئتي الجيش والشرطة المشاركة بعشر لاعبين ومادون، وسبعة لاعبين وما دون لمحافظات دمشق وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب، وخمسة لاعبين وما دون لمحافظات ريف دمشق القنيطرة ودرعا والسويداء والحسكة ودير الزور.

بعض كوادر اللعبة لم يعجبها إقامة التجارب، ورأت أنه كان على الاتحاد إقامة بطولة الجمهورية للرجال بدلاً منها، حيث ستكون الفائدة أكثر من خلال مشاركة اللاعبين في النزالات، خاصة وأن العدد المشارك نفسه في بطولة الجمهورية سيتواجد تقريباً في التجارب التي لا تعوّض عن البطولة وحماسة الملاكمين فيها.

كما اعتبرت تلك الكوادر أن الموعد المحدّد للتجارب جاء مفاجئاً، فهو يأتي ضمن شهر رمضان المبارك، إضافة لعدم وجود وقت كافٍ للاستعداد لكافة اللاعبين الذين سيشاركون، حيث لم يكن هناك أماكن للتدريب لانشغال أغلب الصالات بإيواء المتضررين من الزلزال، وخاصة ملاكمي حلب واللاذقية وحماة، وتمنّت تلك الكوادر من الاتحاد أن يعيد حساباته وينصف كافة الأبطال في المرحلة المقبلة.

عماد درويش

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