تجدد المظاهرات في باريس احتجاجاً على تعديل قانون التقاعد

28-مارس-2023
باريس – سانا:

تجددت المظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس اليوم احتجاجاً على تعديل قانون التقاعد لتواجهها الشرطة بالعنف، ما أدى إلى إصابة شخصين بينهم صحفي.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الشرطة الفرنسية اعتقلت 22 شخصاً خلال المظاهرة التي شارك فيها عشرات آلاف المحتجّين على تعديل نظام التقاعد، كما استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين قبل وصولهم إلى ساحة “لا ناسيون”.

وحسب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان فقد تم حشد 13000 من قوات الشرطة والدرك بينهم 5500 في باريس، في اليوم العاشر من الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد.

وكان آلاف الأشخاص شاركوا في السابع من الشهر الجاري في إضرابات واحتجاجات في أنحاء فرنسا احتجاجاً على مشروع تعديل نظام التقاعد، كما شهدت حركة النقل بداية الشهر اضطراباً في مترو العاصمة باريس.

ويأتي ذلك في وقت تصر الحكومة الفرنسية على عدم التراجع عن رفع سن التقاعد، فيما ترفض النقابات بالإجماع وغالبية كبرى من الفرنسيين حسب استطلاعات الرأي البند الأساسي في هذا الاصلاح والقاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

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28-مارس-2023

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