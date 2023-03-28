تقنية جديدة يمكن أن تزيد عدد القلوب القابلة للزرع بنسبة 30%

تقنية جديدة يمكن أن تزيد عدد القلوب القابلة للزرع بنسبة 30%

تقوم القلوب المتبرع بها بدور حاسم في إنقاذ حياة الأفراد المصابين بأمراض القلب الحادة. ويمكن أن توفر عمليات زرع القلب فرصة جديدة للحياة لأولئك الذين يعانون من قصور القلب في المرحلة النهائية، مما يمنحهم الفرصة للعودة إلى حياة طبيعية وصحية.

وفقا لدراسة أجراها فريق من الباحثين في جامعة كامبريدج البريطانية، يمكن استخدام عدد أكبر من القلوب المتبرع بها للزرع إذا تم الحفاظ عليها في الجسم لفترة وجيزة بعد وفاة المتبرع، وفق موقع scitechdaily.

تتضمن هذه التقنية استعادة تدفق الدم إلى القلب والرئتين وأعضاء البطن (ولكن ليس الدماغ) للأفراد الذين عانوا من السكتة القلبية لمدة خمس دقائق أو أكثر وتم إعلان وفاتهم.

من المأمول أن يؤدي تطبيق هذا النهج إلى زيادة عدد القلوب المتبرع بها القابلة للحياة بنسبة تصل إلى 30% في المستقبل، مما قد يخفف من ندرة الأعضاء المزروعة.

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