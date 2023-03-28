جولة تفتيشية على الصيدليات الزراعية باللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

بعد تكرار وجود مواد زراعية مخالفة من بذار وأدوية ومبيدات، قامت مديرية وقاية النبات في وزارة الزراعة بجولات تفتيشية على عدد من مراكز تداول وتجارة المواد الزراعية بكافة أنواعها في اللاذقية.

وفي تصريح لـ”البعث” أوضح المهندس سامر يونس رئيس شعبة المبيدات في دائرة الوقاية أن الجولة جاءت على خلفية ضبط عدة مخالفات في عدد من المراكز والصيدليات الزراعية في العام الماضي، مؤكداً سلامة المبيدات والأسمدة الموجودة في تلك المراكز وذلك بعد الكشف عليها من اللجنة التفتيشية من خلال استخدام جهاز قاريء اللصاقة الإلكترونية “باراكود” للتأكد بأنها دخلت القطر بشكل نظامي وخضعت للتحاليل المطلوبة، وتمّ التأكيد على أصحاب المراكز بعدم التداول بالمواد المهربة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية تحت طائلة المسائلة القانونية أصولاً بما يضمن إنتاج سليم وآمن للمواطنين كافة.

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