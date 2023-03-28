صباغ للوفد البرلماني الروسي: أهمية الارتقاء بالعلاقات البرلمانية الثنائية إلى أعلى المستويات

دمشق – سانا:

التقى رئيس مجلس الشعب حموده صباغ اليوم وفداً برلمانياً روسياً، برئاسة نائب رئيس مجلس الدوما الروسي آنا كوزنيتسوفا نائب أمين اللجنة المركزية لحزب روسيا الموحدة.

وأكد صباغ خلال اللقاء أهمية تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية السورية الروسية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، مشيراً إلى استعداد مجلس الشعب لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع مجلس الدوما بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا البلدين الصديقين.

ونوه رئيس المجلس بالموقف الإنساني لروسيا الاتحادية تجاه كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سورية مؤخراً، والمساعدات الإغاثية الروسية المقدمة للمتضررين، مثمناً الدور الكبير والمهم لمجلس الدوما في تدعيم علاقات التعاون البرلماني المشترك من خلال لجانه المتعددة.

من جهتها شددت كوزنيتسوفا على أهمية إعطاء دفع أكبر للعلاقات البرلمانية الروسية السورية سواء من جهة تبادل الخبرات أو الزيارات المتبادلة، ومواصلة التعاون المشترك بين الجانبين من خلال اللجان المعنية.

وأعربت كوزنيتسوفا والوفد المرافق عن تعازيهم للشعب السوري بالضحايا الذين سقطوا جراء كارثة الزلزال المدمر، مؤكدة استمرار بلادها بالوقوف الدائم إلى جانب الشعب السوري، وتأمين المساعدات الإغاثية والإنسانية له.

ويضم الوفد الروسي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والمحاربين القدماء في مجلس الدوما ياروسلاف نيلوف، والنائب الأول لرئيس لجنة الثقافة في مجلس الدوما ديميتري بيفتسوف، والنائب الأول لرئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما أليكسي تشيبا، وعضو لجنة الميزانية والضرائب في مجلس الدوما إيرات فراحوف، ورئيس مكتب نائب رئيس مجلس الدوما لاريسا فيرتافايا، ومساعد نائب رئيس مجلس الدوما أنستازيا موتوفكينا.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الشعب محمد أكرم العجلاني، وأعضاء مكتب المجلس ورئيس وأعضاء لجنة الصداقة السورية الروسية، ومن الجانب الروسي الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لتطوير العلاقات مع سورية السفير الروسي بدمشق ألكسندر يفيموف، ومستشار سفارة روسيا الاتحادية في دمشق روسلان غوتشيل.