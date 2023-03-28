فوز الجلاء والجيش والنواعير وتشرين بالجولة السابعة من دوري كرة السلة للرجال

فاز فريق الجلاء على الوحدة بنتيجة 81-61 نقطة، في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الجلاء بحلب، ضمن الجولة السابعة من دوري كرة السلة لفئة الرجال.

وانتهى الربع الأول لصالح الوحدة 22-21 نقطة، فيما تقدم الجلاء في الثاني بواقع 24-10 نقاط، وتقدم الوحدة في الثالث بواقع 17-14 نقطة، ليحسم الجلاء الربع الرابع لمصلحته بواقع 22-19 نقطة.

كذلك فاز فريق الجيش على الوثبة بنتيجة 95-61 نقطة، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وجاءت نتيجة الأرباع الأربعة لمصلحة الجيش بواقع 30-15 نقطة و22-18 نقطة و23-11 نقطة و23-17 نقطة.

وفاز فريق النواعير على الحرية بنتيجة 83-72 نقطة في المباراة التي استضافتها صالة ناصح علواني في حماة.

وتقدم النواعير في الأرباع الأول والثاني والرابع بواقع 22-18 نقطة و27-16 نقطة و16-14 نقطة، بينما جاء الربع الثالث لمصلحة الحرية 18-24 نقطة.

إلى ذلك، فاز تشرين على حطين بنتيجة 91-89 نقطة في مباراتهما، بصالة مدينة الأسد الرياضية باللاذقية، وتقدم حطين في الربع الأول بواقع 29-21 نقطة، بينما تفوق تشرين في الثاني 28-18 نقطة، ليعاود حطين التقدم في الثالث 26-15 نقطة ليحسم تشرين الربع الأخير لمصلحته بـ 27-16 نقطة.