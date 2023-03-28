كوريا الديمقراطية تكشف النقاب عن رأس حربي نووي تكتيكي

28-مارس-2023

أوضحت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الديمقراطية أن الزعيم كيم جونغ-أون أشرف على مشروع التسلح النووي للبلاد ودعا إلى زيادة إنتاج المواد النووية المستخدمة بصنع الأسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية  أن الزعيم كيم تلقى من قبل المعهد الوطني للأسلحة النووية تقريرا بشأن حالة المشروع وحالة الإنتاج في السنوات الأخيرة لتعزيز القوة النووية للبلاد نوعيا وكميا وفقا لاتجاه تطوير الأسلحة النووية والسياسة الاستراتيجية.

ودعا الزعيم إلى “بذل جهود لتوسيع إنتاج المواد النووية المستخدمة في صنع الأسلحة ومواصلة إنتاج أسلحة نووية قوية في محاولة لتحقيق الهدف المتمثل في تعزيز الترسانة النووية”، قائلا “يجب أن نكون على أتم الاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية في أي وقت وفي أي مكان وهو الأمر الذي سيقودنا لتفادي استخدام الأسلحة النووية إلى الأبد”.

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28-مارس-2023

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