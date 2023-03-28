وزراء الزراعة في سورية والعراق والأردن ولبنان يطلعون على مجالات عمل مركز (أكساد) البحثي

قام وزراء زراعة سورية والعراق ولبنان والأردن بزيارة اليوم إلى منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) في ريف دمشق.

واستمع الوزراء خلال الزيارة لعروض شاملة قدمها مدير المركز وخبراؤه عن أكساد ومجالات عملها وتاريخ تعاونها مع الدول الأربع والمشاريع التي تنفذها وقصص النجاح في مجال الإنتاج النباتي وتطوير الثروة الحيوانية ومكافحة التصحر وحصاد المياه وإدارة الموارد المائية واستنباط أصناف جديدة من الحبوب، وما حققته من نتائج بزيادة الإنتاج والإنتاجية في المنطقة العربية، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي.

وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن الهدف من زيارة المركز وضعه بصورة نتائج البحوث والدراسات التي يجريها والتي تهتم بتحقيق الأمن الغذائي ومعالجة كل المشاكل التي تعاني منها الزراعة في الوطن العربي.

وأشار قطنا إلى أن إعادة تأهيل البنى التحتية والمشاريع المدمرة بفعل الحرب الإرهابية تحتاج إلى تعاون وتكامل على المستوى الإقليمي، مبيناً أن اجتماع الدول الأربع أمس هو من أجل تحقيق التكامل في السياسات والإجراءات والبحوث والخبرات.

وزير الزراعة العراقي المهندس عباس العلياوي نوه بتعاون منظمة أكساد المستمر في القطاع الزراعي في ظل التحديات المناخية الكبيرة التي تعاني منها المنطقة، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي أحد التحديات ويشكل أولوية لدى الحكومات العربية، وأنه لا يمكن النهوض بالقطاع الزراعي ومواجهة هذه التحديات إلا عبر التعاون مع الجميع، لافتاً في هذا المجال إلى أهمية الاتفاقية الموقعة بين الدول الأربع في تحقيق التكامل العربي ليكون لبنة أساسية لبناء مشروع اقتصادي كبير في المنطقة.

بدوره وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات لفت إلى الدور الكبير الذي تنفذه (أكساد) في الأردن بإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من المشاريع التي نفذها المركز في الدول العربية، ومن خبراته التي يملكها والتي تساعد في إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

من جهته وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن أوضح أن وجود مركز (أكساد) في سورية له دور مركزي في تقريب وجهات النظر وتحفيز العمل الزراعي في المنطقة، مشيراً إلى أن المركز شريك أساسي في تفعيل العمل العربي – العربي البيني من خلال تحفيز العمل الزراعي في كل بلد على حدة.

مدير عام (أكساد) الدكتور نصر الدين العبيد بين أن الزيارة تهدف إلى الاستفادة من المشاريع البحثية التي يقوم بها المركز من استنباط أصناف وسلالات من الحبوب لزيادة الإنتاجية على مستوى المنطقة العربية، حيث يمتلك المركز أكثر من 87 صنفاً من القمح القاسي والطري والشعير والذرة الملائمة للمنطقة العربية، إضافة الى التركيز على مشاريع حصاد المياه، وتطوير الثروة الحيوانية وإنتاجيتها من الحليب واللحم بما يحقق تقليص الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي.

وفي ختام الزيارة اطلع الوزراء على المخابر في المركز والتقانات الحيوية ومراحل زراعة النخيل بالأنسجة.