50% النقص التخزيني في سدود حمص

حمص – سمر محفوض

بلغت نسبة تخزين السدود الرئيسية والمتوسطة والصغيرة في محافظة حمص 50% من مجموع التخزين الإجمالي، والبالغ 400 مليون متر مكعب.

وبيّن مدير الموارد المائية بحمص، المهندس إسماعيل إسماعيل، أن هناك نقصاً تخزينياً مقارنة مع نسبة التخزين لمثل هذه الفترة من العام الماضي التي وصلت إلى 58%، مشيراً إلى أن كمية التخزين في بحيرة قطينة بلغت 115 مليون متر مكعب من أصل 200 مليون متر مكعب، علماً أن هذه الكمية لا تلبي الاحتياجات، ما دفع اللجنة الزراعية الفرعية على مستوى المحافظة لاتخاذ قرار بمنح الري لمحصول القمح الاستراتيجي.

ولفت إسماعيل إلى أن كميات التخزين في سد تلحوش 12 مليون متر مكعب، ونسبة الإرواء التي يغطيها جزئية باعتباره يروي 6000 هكتار تتوزع بين محافظتي حمص وطرطوس، وبلغ تخزين سد المزينة 5 ملايين متر مكعب من نسبة تخزين 19 مليون متر مكعب، وبالتالي لا يوجد إمكانية لري المحاصيل الصيفية منه.

أما سد تلدو فإن حجم التخزين المائي حتى تاريخه 10 ملايين متر مكعب من حجم تخزين 15,5 مليون متر مكعب وهذا السدّ يمكنه ري المحاصيل الصيفية.

وأضاف مدير الموارد المائية أن كافة المنشآت المائية والسدود في المحافظة (محطات – مصارف – أقنية – بوابات) بحالة جيدة ولم تتأثر بالهزات الأرضية التي تعرّضت لها المنطقة مؤخراً.

يُشار إلى أن عدد السدود في محافظة حمص يبلغ 35 سداً، بحجم تخزين تصميمي نحو 400 مليون متر مكعب، علماً أنه تمّ فتح الأقنية للريف الشمالي لإرواء محصول القمح في حمص وحماة، وكذلك فتحت الأقنية في أعالي العاصي للهدف نفسه.

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