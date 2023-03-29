إصابة 3 طلاب بسبب الرياح الشديدة في حماة

29-مارس-2023
حماة – البعث أون لاين:

أصيب 3 طلاب في المدرسة الجنوبية الغربية حلقة أولى في بمدينة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي نتيجة سقوط عدد من النوافذ عليهم بسبب الرياح الشديدة.
وبين مصدر ل”البعث أون لاين” من إدارة المدرسة أن الحادثة جرت نتيجة الرياح الشديدة، حيث أصيب طالبان بجروح طفيفة، وثالث بكسر في يده، أما الطفلة أصابها حالة اختلاج نتيجة الخوف والهلع.
وأوضح المصدر أنهم بحالة صحية جيدة، لافتاً إلى أن المدرسة تعاني من مشكلة بالنوافذ والأبواب نظراً لسوء أعمال صيانتها من قبل المتعهد، ومؤكداً أن إدارة المدرسة سبق أن وجهت عدة كتب رسمية وشفوية للمجمع التربوي ولمديرية التربية في حماة لمعالجة المشكلة دون جدوى.
من جانبه بين مدير المجمع التربوي في صوران عبدالفتاح أبو كشتو أنه فور تبلغهم الحادثة توجهوا للإطمئنان على الطلاب وهم بحالة صحية جيدة، كما تم إبلاغ مديرية التربية، والتي وجهت بمعاينة المدرسة وإجراء الصيانة.

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29-مارس-2023

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