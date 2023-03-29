استقرار سعر الذهب محلياً وإنخفاضه عالمياً

عالمياً، انخفضت أسعار الذهب اليوم مع زيادة الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر، إثر انحسار المخاوف من اتساع نطاق أزمة البنوك العالمية.

وذكرت رويترز أن الذهب تراجع في السوق الفورية 0.6 بالمئة إلى 1961.80 دولاراً للأوقية بعدما زاد واحداً بالمئة أمس.

كذلك هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1963.10 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 23.15 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 962.05 دولاراً وخسرالبلاديوم 0.3 بالمئة مسجلاً 1414.64 دولاراً.