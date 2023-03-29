استقرار سعر الذهب محلياً وإنخفاضه عالمياً

29-مارس-2023

أسعار الذهب في الأسواق السورية سجّلت أسعار الذهب في الأسواق السورية الأربعاء سعر الغرام الواحد من عيار الـ 21 مبيع 400000 وشراء 399000 ليرة سورية.

وبحسب جمعية الصاغة السورية سجّل سعر الغرام الواحد من عيار الـ 18 مبيع 342857 شراء 341857 ليرة سوري.

عالمياً، انخفضت أسعار الذهب اليوم مع زيادة الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر، إثر انحسار المخاوف من اتساع نطاق أزمة البنوك العالمية.

وذكرت رويترز أن الذهب تراجع في السوق الفورية 0.6 بالمئة إلى 1961.80 دولاراً للأوقية بعدما زاد واحداً بالمئة أمس.

كذلك هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1963.10 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 23.15 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 962.05 دولاراً وخسرالبلاديوم 0.3 بالمئة مسجلاً 1414.64 دولاراً.

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29-مارس-2023

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