الجيش الروسي يدمر مستودعات ذخيرة ومدرعات ومدافع أوكرانية ويسقط 8 مسيّرات

موسكو – تقارير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها استهدفت ودمرت خلال الساعات الـ 24 الماضية العديد من المواقع والمنشآت العسكرية الأوكرانية، بينها مستودعات ذخيرة ومدرعات ومدافع إضافة إلى إسقاط 8 مسيرات.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة بأن الأعمال النشطة للقوات الروسية شملت استهداف 87 وحدة مدفعية وأربعة مراكز قيادة للقوات الأوكرانية ومراكز انتشار قوات العدو في 118 مقاطعة، ما أسفر عن مقتل 535 جندياً أوكرانياً وتدمير مستودع ذخيرة ومركز اتصالات.

وفي اتجاه كوبيانسك، أصابت نيران مدفعية القوات الروسية القوات والمعدات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وتيمكوفكا وأولشانا وكيسلوفكا بمنطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي وأرتيموفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم القضاء على أكثر من 35 جندياً أوكرانياً وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين ومركبتين عسكريتين ومدفع مضاد للدبابات (إن تي-12) ومستودع ذخيرة بالقرب من قرية ستاريتا في منطقة خاركوف.

وفي اتجاه كراسنو – ليمانسكي، أصابت الضربات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية الروسية وحدات العدو في مناطق نيفسكوي وتشيرفونايا دوبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم القضاء على نحو 100 جندي أوكراني وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة ومدفع ميدان ذاتي الحركة من طراز (أكاتسيا).

أما في اتجاه دونيتسك، تمت تصفية نحو 310 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين ودبابتين وأربع مركبات قتال مشاة وناقلة أفراد مدرعة وتسع مركبات قتالية مدرعة ومدفعين اثنين من طراز (مستا- بي).

إلى ذلك ألحقت القوات الروسية في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، الهزيمة بوحدات من القوات الأوكرانية في مناطق أوغليدار وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك وبلغت خسائر العدو أكثر من 50 جندياً ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع مركبات عسكرية ومدفع ميدان (دي-20).

وفي اتجاه خيرسون، تم القضاء على 40 جندياً أوكرانياً وتدمير ثلاث مركبات عسكرية خاصة ومدفع ميدان ذاتي الحركة من طراز (غفوزديكا) ونظام (إم777) المدفعي أمريكي الصنع.

وأفاد البيان بأن الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات القوات الروسية المشتركة دمروا 87 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار ومراكز انتشار القوى العاملة والمعدات في 118 مقاطعة.

وحسب البيان تم تدمير مركز اتصالات تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية سيميونوفكا في جمهورية دونيتسك، إضافة إلى تعرض أربعة مراكز قيادة لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية للقصف في مناطق أورليانكا في ضواحي خاركوف ونوفوبيريسلاف بمنطقة خيرسون وأفدييفكا في دونيتسك.

وذكر التقرير أن وسائط الدفاع الجوي والأسلحة الخفيفة الروسية دمرت ثماني مسيرات أوكرانية فوق مناطق تشيرفونبوبوفكا وكوفاليفكا في جمهورية لوغانسك وزيليني غاي ولينينسكوي بجمهورية دونيتسك وريموفكا في منطقة زابوروجيه، إضافة إلى إسقاط ست قذائف من راجمات (هيمارس) للصواريخ.

ووفقاً للبيان تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 404 طائرات مقاتلة و226 مروحية و3620 مسيرة و414 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و8456 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و1074 مركبة قتالية من راجمات صواريخ متعددة و4456 وحدة من مدافع ميدان وهاون وكذلك 9177 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

بدوره، أفاد مصدر أمني روسي بقيام طائرة مسيرة أوكرانية باستهداف محطة لضخ الغاز في مدينة بيلغورود الروسية بقنبلة.

وقال المصدر: إنه “تبين أثناء التفتيش في مكان الحادث صباح اليوم أن الشظايا ألحقت ضرراً بالخزان وأنبوب للغاز دون اندلاع حريق”، مؤكداً أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات.

ووفقاً للمعلومات الأولية تم إطلاق هذه المسيرة من مدينة فولتشانسك في منطقة خاركوف الواقعة تحت سيطرة قوات نظام كييف.