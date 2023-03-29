السفارة الهندية بدمشق تقيم مأدبة افطار في ذكرى إطلاق برنامج (آيتك)

أقامت السفارة الهندية بدمشق مساء الثلاثاء مأدبة إفطار رمضاني بمناسبة ذكرى إطلاق برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي “آيتك” وذلك في فندق الداماروز.

وفي كلمة له أكد القائم بأعمال السفارة الهندية بدمشق ساتندر كومار ياداف أن الهند وسورية تجمعهما علاقات صداقة ودية، ويدعم كلا البلدين بعضهما البعض على جميع المستويات في المحافل الدولية، وإن استمرار برامج “آيتك” في تقديم التدريب المهني للبلدان الشريكة مثل سورية تأكيد على استمرار التعاون الثنائي والصداقة السورية الهندية والعلاقة القوية الراسخة بين البلدين.

وأشار ياداف إلى أن برنامج الـ “آيتك” هو برنامج مبني على المتطلبات والاستجابة يركز بشكل أساسي على احتياجات البلدان النامية وهو يغطي مجالات مختلفة من التدريب للموظفين وتشمل مجموعة واسعة من القطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والمهارات اللغوية والمصارف والإدارة والمجالات العلمية، مبيناً أن عدد المستفيدين السوريين من البرنامج وصل إلى أكثر من 2000 متدرب.

بدوره نوه رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي سلطي الخليل في كلمته بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين سورية والهند، مشيراً إلى أهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرنامج التنفيذي الموقعة بين البلدين ولا سيما أن الهند واحدة من أكبر الشركاء الاستراتيجيين في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية.

وأعرب الخليل عن أمله بمشاركة الشركات الهندية في مرحلة إعادة الاعمار في سورية والعمل على تنمية العلاقات التجارية بين البلدين سواء من حيث الصادرات أو الواردات وتعزيز التعاون المالي والمصرفي إضافة إلى زيادة عدد المنح للطلاب السوريين في الكثير من المجالات والاختصاصات المختلفة.

ولفت الخليل إلى أن المتدربين من مختلف الوزارات والمؤسسات السورية ويغطون قطاعات مختلفة مثل الكهرباء والاقتصاد والتعليم العالي والصحة والزراعة والداخلية ومجلس الشعب إضافة إلى القطاع المصرفي والمال.

وأعرب الخليل عن تقدير الحكومة السورية للجمهورية الهندية التي دعمت الشعب السوري خلال الأزمة التي يتعرض لها ومساندتها على الصعيد السياسي والإنساني إضافة إلى ما قدمته من تسهيلات لمشاركة المتدربين السوريين في هذه البرامج والدورات.

وفي تصريح لها أكدت الدكتورة غادة بلال نائب عميد المعهد العالي للتخطيط الإقليمي لجامعة دمشق أن تجربتها كمتدربة في برنامج “آيتك” كانت غنية وتم تقديم أحدث العلوم كما حصلت على شهادة كأول خبير دولي في التغيرات المناخية في سورية موضحة أهمية هذا البرنامج في إتاحة الفرصة للمتدربين السوريين بالاستفادة العلمية وتطوير المهارات التقنية والفنية والفائدة التي ستنعكس على عملهم في المؤسسات السورية العامة والخاصة.

حضر الحفل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم ووزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب وعضوا القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيقان الدكتور محسن بلال وهدى الحمصي وأمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق حسام السمان وعدد من مديري الإدارات في وزارة الخارجية والمغتربين وعدد من المتدربين.

جدير بالذكر أن برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي “آيتك” الذي أطلقته الحكومة الهندية في الـ 15 من أيلول عام 1964 هو تعاون وشراكة للفائدة المتبادلة بين الهند والدول الشريكة.